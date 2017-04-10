Здоровое будущее с компанией "Здоровье"

Качество медицинской помощи во многом зависит от информированности врача о новых препаратах и том, какие возможности для лечения они сегодня дают. Соответственно, повышается важность взаимодействия между специалистами здравоохранения и фармацевтическими компаниями. Успешным примером такого взаимодействия является мероприятие для акушеров-гинекологов женских консультаций и роддомов г. Харькова и области, недавно прошедшее в фармкомпании "Здоровье".

Встреча была проведена при участии руководства компании. В ходе мероприятия обсуждались вопросы эффективности и качества лекарственных средств. Для врачей была проведена экскурсия по производственным участкам компании "Здоровье", сертифицированным согласно международным стандартам качества GMP. Также медицинские специалисты смогли прослушать лекцию доцента кафедры акушерства, гинекологии и перинатологии ХМАПО Бобрицкой В.В. "Современный подход к лечению вагинитов в акушерско-гинекологической практике".

Были затронуты темы эффективного лечения смешанных бактериальных инфекций и вагинальных микозов в практике врача акушера-гинеколога, а также вопросы местной контрацепции и защиты от инфекций.

Врачи ознакомились с современными препаратами, выпущенными Группой компаний "Здоровье" в последние годы на украинский рынок, и узнали больше о перспективах их применения в лечении гинекологических заболеваний. Так, "Ледисепт-Фармекс" — вагинальный антисептик на основе хлоргексидина, "Бетайод- Фармекс" — вагинальные свечи повидон-йода для эффективного лечения смешанных бактериальных инфекций. " "Кетоконазол-Фармекс" — свечи-антимикотики для терапии вагинальных микозов. "Эроцептин-Фармекс" — препарат для местной контрацепции и профилактики инфекций, передающихся половым путем.

В процессе профессионального общения врачи и представители компании "Здоровье" обсудили вопрос доступности препаратов для украинцев, и пришли к выводу, что на данный момент компания имеет достаточный потенциал для того, чтобы обеспечить пациентам качественные лекарственные средства по доступной цене. И одним из главных факторов выбора является то, что производство препаратов осуществляется согласно международным требованиям надлежащей производственной практики (GMP).