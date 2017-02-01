Лучшие ученики смогут опубликовать свои произведения в одном сборнике с произведениями Сергея Жадана

Харьковчан в возрасте от 10 до 22 лет приглашают принять участие в проекте "Школа молодого писателя", где известный поэт и прозаик Сергей Жадан научит писать литературные произведения, которые в дальнейшем могут стать бестселлерами.

Как рассказал президент общественной организации "Всеукраинское студенческое братство "Элита нации" Алексей Курцев, проект создают для поиска и поддержки молодых талантливых писателей.

Участники школы смогут пройти теоретическую подготовку, посетить интерактивные занятия и литературные вечера. Организаторы будут формировать две группы учеников: младшую (от 10 до 15 лет) и старшую (от 16 до 22 лет).

Лучшие ученики смогут опубликовать свои произведения в одном сборнике с произведениями Сергея Жадана. Чтобы стать участником проекта, необходимо до 22 февраля заполнить регистрационную форму на сайте "ВСБ "Элита нации" и пройти творческий конкурс.