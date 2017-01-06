Жестокое ДТП под Харьковом: погибли шесть человек
Жертвами аварии стали четверо взрослых и двое детей
В Харьковской области ДТП унесло жизни шести человек. Об этом сообщает ГСЧС.
По данным ведомства, трагедия произошла минувшим вечером у с. Чкаловское Чугуевского района.
"Водитель легкового автомобиля "Вольво-570" не справился с управлением и съехал в кювет с последующим опрокидыванием. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли шесть человек, из них два ребенка 2009 г.р", – рассказали спасатели.
Еще один человек в тяжелом состоянии госпитализирован в центральную районную больницу.
Напомним, минувшим вечером в Харькове столкнулись 7 автомобилей. По предварительной информации, пострадали не менее 4 человек.
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