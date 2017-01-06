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Жестокое ДТП под Харьковом: погибли шесть человек http://www.segodnya.ua/img/article/7859/25_main.1483688397.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7859/25_tn.1483688397.jpg Харьков Жертвами аварии стали четверо взрослых и двое детей

Жестокое ДТП под Харьковом: погибли шесть человек

Сегодня, 09:37

Жертвами аварии стали четверо взрослых и двое детей

В аварии погибли 6 человек. Фото: blacksea.tv
В аварии погибли 6 человек. Фото: blacksea.tv

В Харьковской области ДТП унесло жизни шести человек. Об этом сообщает ГСЧС.

По данным ведомства, трагедия произошла минувшим вечером у с. Чкаловское Чугуевского района.

"Водитель легкового автомобиля "Вольво-570" не справился с управлением и съехал в кювет с последующим опрокидыванием. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли шесть человек, из них два ребенка 2009 г.р", – рассказали спасатели.

Еще один человек в тяжелом состоянии госпитализирован в центральную районную больницу.

Напомним, минувшим вечером в Харькове столкнулись 7 автомобилей. По предварительной информации, пострадали не менее 4 человек.
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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