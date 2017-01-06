Житель Харькова покалечил себя из-за любовной драмы
Молодой человек неудачно попытался свести счеты с жизнью
В Харькове местный житель выпрыгнул из окна 6-го этажа. Об этом сообщает областная полиция.
По данным ведомства, ЧП произошло рано утром 5 января на ул. Звездной. Пострадавший, 29-летний мужчина, был доставлен в реанимацию с черепно-мозговой травмой, многочисленными ушибами и переломом костей таза.
"Накануне трагедии парень высказывал намерения покончить жизнь самоубийством в связи с тем, что его бросила девушка", – пояснили в полиции.
Сейчас состояние харьковчанина врачи расценивают как тяжелое.
Напомним, минувшим вечером в Харькове столкнулись 7 автомобилей. По предварительной информации, пострадали не менее 4 человек.
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