Жители Люботина перекрывали трассу Харьков-Киев, требуя не лишать их медпомощи

Сегодня, 15:52

Люди выступили против закрытия городской больницы в рамках формирования госпитальных округов

Фото: atn.ua
Фото: atn.ua

Жители Люботина (Харьковская область) на два с половиной часа перекрыли киевскую трассу. Несколько сотен человек пропускали только рейсовый транспорт, скорые помощи и автомобили с малолетними детьми.

Как рассказал "Сегодня" врач и представитель инициативной группы "За Люботин" Денис Арман, люди требуют, чтобы их больницу не перепрофилировали в рамках реформы и оставили медучреждением интенсивного лечения с хирургическим, терапевтическим, гинекологическим и детским отделениями.

Чиновники же планируют, что такая больница будет находиться в Валках, куда придется ездить люботинцам.

Также митингующие требовали уволить и.о директора областного управления здравоохранения Галину Сироштан.

После окончания акции к митингующим приехал заместитель председателя Харьковской облгосадминистрации Михаил Черняк.

"На наши вопросы, о том, какие будут шаги и гарантии того, что больницу не перепрофилируют, четкого ответа мы не получили. Более того, на сайте ХОГА до сих пор вывешена информация о том, что больницы интенсивного лечения в Люботине не будет", – сказал Денис Арман.

По его словам, если власть не прислушается к жителям, они намерены проводить более радикальные протесты.

Напомним, в рамках государственной медицинской реформы Харьковскую область планируют поделить на пять госпитальных округов. Центральный госпитальный округ будет самым крупным в области, в него войдут 11 районов и город областного значения Люботин. Центральная больница округа будет находиться в Мерефе и еще три — в Валках, Богодухове и Чугуеве. Активисты настаивают, что больница интенсивного лечения нужна в Люботине, где больше населения, чем в Валках, в городе также расположен железнодорожный узел, а рядом проходят две трассы государственного значения.
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Автор:

Макаренко Анна

Источник:

"Сегодня"

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