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Жуткое ДТП в Харькове: родители погибли, ребенок выжил http://www.segodnya.ua/img/article/7851/96_main.1483362101.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7851/96_tn.1483362101.jpg Харьков Полиция устанавливает все обстоятельства смертельной аварии 

Жуткое ДТП в Харькове: родители погибли, ребенок выжил

Сегодня, 14:58

Полиция устанавливает все обстоятельства смертельной аварии 

На месте ДТП
На месте ДТП

В Харькове на окружной дороге произошло ДТП, в котором погибли три человека. Столкнулись Mitsubishi Lancer и Audi Q7, сообщает пресс-служба патрульной полиции.

В результате аварии погибли двое мужчин и женщина, находившиеся в Mitsubishi Lancer, выжила трехлетняя девочка, дочь погибшей пары.

Полиция устанавливает все обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что в Харькове в ДТП  погиб 8-месячный ребенок. Позже, в больнице, умер отец малыша.
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Источник:

"Сегодня"

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