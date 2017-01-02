Жуткое ДТП в Харькове: родители погибли, ребенок выжил
Полиция устанавливает все обстоятельства смертельной аварии
В Харькове на окружной дороге произошло ДТП, в котором погибли три человека. Столкнулись Mitsubishi Lancer и Audi Q7, сообщает пресс-служба патрульной полиции.
В результате аварии погибли двое мужчин и женщина, находившиеся в Mitsubishi Lancer, выжила трехлетняя девочка, дочь погибшей пары.
Полиция устанавливает все обстоятельства случившегося.
Ранее сообщалось, что в Харькове в ДТП погиб 8-месячный ребенок. Позже, в больнице, умер отец малыша.
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