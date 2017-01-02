Жуткое ДТП в Харькове: родители погибли, ребенок выжил

В Харькове на окружной дороге произошло ДТП, в котором погибли три человека. Столкнулись Mitsubishi Lancer и Audi Q7, сообщает пресс-служба патрульной полиции.

В результате аварии погибли двое мужчин и женщина, находившиеся в Mitsubishi Lancer, выжила трехлетняя девочка, дочь погибшей пары.

Полиция устанавливает все обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что в Харькове в ДТП погиб 8-месячный ребенок. Позже, в больнице, умер отец малыша.