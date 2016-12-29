Знакомство харьковчанки с мужчиной стало роковым для ее брата
Полиция быстро вычислила убийцу, теперь ему грозит до 15 лет тюрьмы
В Индустриальном районе Харькова произошло убийство. Женщина обнаружила погибшим своего 43-летнего брата, у него были колото-резаные раны шеи и затылка. На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа полиции.
Как сообщили в отделе коммуникации облУНП, правоохранители оперативно установили личность злоумышленника, совершившего тяжкое преступление.
Оказалось, что женщина познакомилась накануне с 40-летним жителем своего же района. Она привела гостя в квартиру своего брата. Во время совместного распития спиртных напитков между мужчинами внезапно возникла ссора. В результате гость нанес кухонным ножом телесные повреждения хозяину квартиры и скрылся. От полученных травм пострадавший скончался на месте.
По словам начальника Индустриального отдела полиции Сергея Денисенко, с места происшествия правоохранители изъяли вещественные доказательства, которые направили на экспертизу.
За совершение умышленного убийства подозреваемому грозит до 15 лет тюрьмы.
Напомним, ранее в Харькове мужчина ударил ножом сожительницу.
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