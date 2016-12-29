Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Знакомство харьковчанки с мужчиной стало роковым для ее брата http://www.segodnya.ua/img/article/7843/66_main.1483016854.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7843/66_tn.1483016854.jpg Харьков Полиция быстро вычислила убийцу, теперь ему грозит до 15 лет тюрьмы

Знакомство харьковчанки с мужчиной стало роковым для ее брата

Сегодня, 18:53

Полиция быстро вычислила убийцу, теперь ему грозит до 15 лет тюрьмы

Преступник задержан. Фото: pixabay.com
Преступник задержан. Фото: pixabay.com

В Индустриальном районе Харькова произошло убийство. Женщина обнаружила погибшим своего 43-летнего брата, у него были колото-резаные раны шеи и затылка. На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа полиции.

Как сообщили в отделе коммуникации облУНП, правоохранители оперативно установили личность злоумышленника, совершившего тяжкое преступление.

Оказалось, что женщина познакомилась накануне с 40-летним жителем своего же района. Она привела гостя в квартиру своего брата. Во время совместного распития спиртных напитков между мужчинами внезапно возникла ссора. В результате гость нанес кухонным ножом телесные повреждения хозяину квартиры и скрылся. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

По словам начальника Индустриального отдела полиции Сергея Денисенко, с места происшествия правоохранители изъяли вещественные доказательства, которые направили на экспертизу.

За совершение умышленного убийства подозреваемому грозит до 15 лет тюрьмы.

Напомним, ранее в Харькове мужчина ударил ножом сожительницу.
Харьков, убийство, женщина, мужчина, правоохранители, преступление, доказательства, в Харькове, ударил

Вы сейчас просматриваете новость "Знакомство харьковчанки с мужчиной стало роковым для ее брата". Другие Новости Харькова смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Макаренко Анна

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.