Знакомство харьковчанки с мужчиной стало роковым для ее брата

Полиция быстро вычислила убийцу, теперь ему грозит до 15 лет тюрьмы

В Индустриальном районе Харькова произошло убийство. Женщина обнаружила погибшим своего 43-летнего брата, у него были колото-резаные раны шеи и затылка. На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа полиции.

Как сообщили в отделе коммуникации облУНП, правоохранители оперативно установили личность злоумышленника, совершившего тяжкое преступление.

Оказалось, что женщина познакомилась накануне с 40-летним жителем своего же района. Она привела гостя в квартиру своего брата. Во время совместного распития спиртных напитков между мужчинами внезапно возникла ссора. В результате гость нанес кухонным ножом телесные повреждения хозяину квартиры и скрылся. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

По словам начальника Индустриального отдела полиции Сергея Денисенко, с места происшествия правоохранители изъяли вещественные доказательства, которые направили на экспертизу.

За совершение умышленного убийства подозреваемому грозит до 15 лет тюрьмы.

Напомним, ранее в Харькове мужчина ударил ножом сожительницу.