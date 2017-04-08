Зоология в шкафу: украинец собрал огромную коллекцию чучел животных и водит экскурсии по дому

В коллекции харьковского пенсионера — более 200 экспонатов, большинство из них — птицы, а также животные, бабочки, жуки, ракушки и яйца птиц

Житель города Валки Харьковской области Анатолий Бойченко давно стал местной знаменитостью. 77-летний мужчина собрал коллекцию чучел животных и птиц, превратив ее в домашний музей. Пенсионер охотно показывает экспонаты школьникам и учит их любить природу, ведь собственную коллекцию он создавал по четким правилам, которые не вредят животному миру.

В собрании Анатолия Ивановича — около 200 экспонатов, большинство из них — птицы, которых мужчина изучает с наибольшим интересом, а также животные, бабочки, жуки, ракушки и яйца птиц. Основу коллекции составляют представители фауны родного Валковского района.

Как рассказал "Сегодня" Анатолий Бойченко, изучением животного мира он увлекся еще в пятом классе благодаря школьному учителю биологии. Преподаватель также научил его изготавливать чучела. "Чтобы они получались реалистичными, нужно хорошо знать законы природы, в какой местности живет птица или зверь. Например, нельзя птицу, которая ведет наземный образ жизни, посадить на ветку", — объяснил Анатолий Иванович. Зоология — его любимое увлечение, а по образованию он инженер-механик.

Пенсионер уверяет, что собирал свою коллекцию с максимально бережным отношением к природе. Мужчина увлекается охотой и рыбалкой и хорошо знает правила, когда можно брать в руки ружье или удочку. "Я сильно переживаю, когда убивают птицу без всякой надобности, не разбираясь, к какому виду она относится, а потом даже не подходят и не поднимают ее. Я сильно ругаюсь в таком случае", — поделился Анатолий Бойченко. Мужчина говорит, что поддерживает только законную охоту и отстреливает дозволенные виды птиц.

Однако охота не основной способ пополнения коллекции. Об увлечении Анатолия Ивановича в Валках знают многие, дети часто приносят птиц, подобранных на дороге, попавших под машины. По окончании института Анатолия Бойченко отправили на стройку в Западную Сибирь, откуда он привез чучела глухарей. Экземпляры орлана-белохвоста и филина, занесенных в Красную книгу Украины, пенсионер купил.

Экспонаты занимают несколько сервантов в одной из комнат в доме любителя природы. Свою коллекцию он охотно показывает желающим. К Анатолию Ивановичу постоянно приходят школьные учителя биологии вместе с учениками. Иногда даже преподаватели удивляются тому, какие птицы обитают в нашем крае. А недавно у жителя Валок побывала экскурсионная группа из Харькова. Когда-то Анатолию Бойченко предлагали купить его коллекцию, но мужчина не захотел расставаться ни с одним экземпляром.

НАБЛЮДЕНИЯ И КНИГА



Фото из архива Н. Панченко

Несмотря на преклонный возраст, Анатолий Бойченко продолжает изучать природу и записывает в блокнот наблюдения о том, когда птицы улетают в теплые края и когда возвращаются. Также он пишет книгу о птицах Валковского района.

ИЗУЧАЕТ ПТИЦ МАЛОЙ РОДИНЫ



Фото из архива Н. Панченко

Наибольший интерес у любителя природы вызывают птицы, ведь в Валковском районе насчитывается около 200 видов пернатых.

НАША ЛАСКА И СИБИРСКИЙ БУРУНДУК



Фото: facebook.com

В коллекции Анатолия Бойченко — с десяток чучел животных. Представители местной фауны — горностай, хорь, выдра, ласка, куница и белка, а из Сибири он привез бурундука.

ДЛИННОУСЫЕ И ПОРХАЮЩИЕ



Фото: facebook.com

В собрании насекомых есть десятки видов бабочек, среди которых желтушки, многоцветница и перламутровка, а также жуков, в числе которых — носорог и усачи.

ЯСТРЕБЫ И ЗИМОРОДОК



Фото: facebook.com

Среди птиц в домашнем музее представлены зимородок, иволга, болотный лунь, ушастая сова, болотная сова и ястребы.