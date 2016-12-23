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53 тысячи жителей Крыма получили загранпаспорта в Украине http://www.segodnya.ua/img/article/7822/88_main.1482459603.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7822/88_tn.1482459603.jpg Крым Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира

53 тысячи жителей Крыма получили загранпаспорта в Украине

Сегодня, 07:06

Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира

Крымчане получили 52,9 тысяч загранпаспортов украинского образца. Фото: ua.krymr.com
Крымчане получили 52,9 тысяч загранпаспортов украинского образца. Фото: ua.krymr.com

Со времени аннексии Крыма Россией в 2014 году крымчане получили 52,9 тысяч загранпаспортов украинского образца на территории материковой части страны, сообщает "Крым.Реалии" со ссылкой на данные Государственной миграционной службы.

Отмечается, что в 2014 году было оформлено 11,2 тысяч паспортов, в 2015 году – 25,1 тысяч, а в 2016 году – 16,6 тысяч.

Напомним, в марте этого года в департаменте консульской службы Министерства иностранных дел Украины заявили, что украинцы с загранпаспортами, оформленными в Крыму, не смогут въехать в ведущие страны мира.

Россия оккупировала Крым по итогам незаконного референдума весной 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.
Крым, паспорт, загранпаспорт, паспорта

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