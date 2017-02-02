У Трампа подтвердили, что никогда не признают аннексию Крыма Россией – Ельченко

Сегодня, 12:32

Посол США в ООН Никки Хейли также подтвердила, что Соединенные Штаты полностью против действий России в восточной части Украины

Никки Хейли. Фото: theins.ru
Никки Хейли. Фото: theins.ru

Посол Украины в ООН Владимир Ельченко заявил, что Администрация президента США Дональда Трампа полностью поддерживает территориальную целостность и независимость Украины и никогда не признает аннексию Россией Крыма, сообщает "Радио свобода".

На пресс-конференции в Нью-Йорке 1 февраля Ельченко рассказал также, что посол США в ООН Никки Хейли подтвердила, что Соединенные Штаты "полностью против действий России в восточной части Украины".

"Она подтвердила позицию США по Крыму, что аннексия никогда не будет признана", – сказал посол Украины, добавив, что был "абсолютно доволен" ответами представительницы США на запросы по поводу аннексии Крыма в 2014 году.

В то время, когда администрация Трампа заявляет о возможности установления более тесных отношений с Россией, Ельченко отметил, что это "не происходит ценой Украины".

Миссия США в ООН сообщила также, что посол Хейли во время встречи с послом Ельченко подтвердила поддержку территориальной целостности Украины.

В четверг, 2 февраля, в Нью-Йорке, в 3 часа дня по местному времени (22:00 по Киеву) состоится заседание Совета безопасности ООН по ситуации в зоне конфликта на востоке Украины, в частности в Авдеевке Донецкой области.

Ранее на тот момент еще кандидат на пост госсекретаря Рекс Тиллерсон заявил, что Администрация США не намерена признавать вхождение Крыма в состав России, если только с этим не согласится народ Украины.
США, Крым, ООН, Ельченко, Хейли

Вы сейчас просматриваете новость "У Трампа подтвердили, что никогда не признают аннексию Крыма Россией – Ельченко". Другие Новости Крыма смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Крым

ФСБ проводит репрессии в Крыму. Фото: zn.ua

Террор и запугивание: Турчинов отреагировал на задержания адвокатов в Крыму

Вчера, 15:21

Кремль пытается лишить защиты неугодных крымчан, которые выступают против аннексии полуострова и российского присутствия, считает секретарь СНБО

Политика

РФ сама вернет Крым Украине. Фото: архив "Сегодня"

Украинский посол: РФ подавится Крымом и вынуждена будет его вернуть

30 Января, 17:46

Мировое сообщество не забывает о Крыме на фоне обострений на Донбассе, отметил дипломат

Украина

Экс-глава Генштаба Юрий Думанский. Фото: "Апостроф"

Генерал пояснил, почему армия не вышла на Майдан и не отбила Крым

30 Января, 12:17

Несмотря на почти 200-тысячное войско, на момент аннексии Крыма украинская армия не была готова к боевым действиям, считает военачальник

Мир

В Литве не признают аннексию Крыма. Фото: newsader.com

Россия должна заплатить за Крым – литовский депутат

30 Января, 09:54

Политик считает, что Москва разрушает послевоенный порядок в Европе, аннексировав чужую территорию

Крым

Оккупанты в Крыму. Фото: militariorg.ucoz.ru

В Крыму заметили колонну российской военной техники

28 Января, 17:03

Колонна заехала со стороны Николаевки, в ней было несколько бронетранспортеров и много грузовых машин

Крым

Александр Турчинов. Фото: Facebook

Турчинов рассказал, сколько силовиков предали Украину в Крыму

28 Января, 13:19

Украина начала борьбу против российской агрессии с перехода изменников на сторону врага, отметил секретарь СНБО

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования