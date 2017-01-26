Amnesty International прокомментировали задержание Полозова

Привлечение адвоката в качестве свидетеля по делу его клиента – это незаконная практика, широко используемая российскими следственными органами. Ее цель – вывести адвоката из дела в качестве защитника (это происходить автоматически – решения суда не требуется), передает телеканал "112 Украина".

Об этом правозащитная организация Amnesty International сообщила на странице в Facebook, комментируя задержание сотрудниками ФСБ адвоката Николая Полозова в оккупированном Крыму.

В случае с задержание Полозова цель – лишение его подзащитного Ахтема Чийгоза права на защиту, нарушение его права на справедливое судебное разбирательство, подчеркнули правозащитники.

Напомним, ранее адвоката Николая Полозова задержали сотрудники ФСБ в оккупированном Крыму. К нему отказались допустить адвоката. Замглавы Меджлиса Ильми Умеров считает, что задержание Полозова является запугиванием крымских татар и поддерживающих их людей на территории РФ.