Amnesty International прокомментировали задержание Полозова
По мнению правозащитников, российские власти стремятся лишить Ахтема Чийгоза права на защиту
Привлечение адвоката в качестве свидетеля по делу его клиента – это незаконная практика, широко используемая российскими следственными органами. Ее цель – вывести адвоката из дела в качестве защитника (это происходить автоматически – решения суда не требуется), передает телеканал "112 Украина".
Об этом правозащитная организация Amnesty International сообщила на странице в Facebook, комментируя задержание сотрудниками ФСБ адвоката Николая Полозова в оккупированном Крыму.
В случае с задержание Полозова цель – лишение его подзащитного Ахтема Чийгоза права на защиту, нарушение его права на справедливое судебное разбирательство, подчеркнули правозащитники.
Напомним, ранее адвоката Николая Полозова задержали сотрудники ФСБ в оккупированном Крыму. К нему отказались допустить адвоката. Замглавы Меджлиса Ильми Умеров считает, что задержание Полозова является запугиванием крымских татар и поддерживающих их людей на территории РФ.
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