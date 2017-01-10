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Арбитраж по Крыму может начать работу в середине 2017 года – МИД Украины http://www.segodnya.ua/img/article/7867/47_main.1484039027.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7867/47_tn.1484039027.jpg Крым Как расказала замглавы МИД по вопросам евроинтеграции, пересмотр морских границ Украины не планируется

Арбитраж по Крыму может начать работу в середине 2017 года – МИД Украины

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Арбитраж по Крму запланирован на 2017 год, заявляют в МИД Украины. Фото: gorbolnitca.com
Арбитраж по Крму запланирован на 2017 год, заявляют в МИД Украины. Фото: gorbolnitca.com

Украинская сторона рассчитывает на начало работы трибунала в рамках Международного трибунала по морскому праву, где будут изучаться вопросы, связанные с Крымом, в середине 2017 года. Об этом заявила заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль.

"Мы закончили все необходимые досудебные процедуры. То, что РФ согласилась на создание арбитража и трибунала; то, что они участвовали в отборе арбитров – все это дает нам надежду на более серьезное отношение к его решению. Мы, безусловно, рассчитываем, что арбитраж начнет работать уже с середины 2017 года", – рассказала Зеркаль.

По ее словам, свое решение трибунал должен вынести в 2019-2021 годах: "По негативному сценарию, с самыми длинными процедурами, это середина 2021 года; самый быстрый (сценарий – Ред.) – не раньше 2019 года".

Замминистра подчеркнула, что трибунал не будет рассматривать вопрос государственной принадлежности оккупированного полуострова.

"О принадлежности Крыма не идет речь – трибунал не будет рассматривать этот вопрос. Не идет речь и о делимитации границ… Для всего мира Крым – это оккупированная территория… То есть вообще не идет речь о том, чтобы пересматривать наши морские границы", – сказала она.

По словам Зеркаль, предметом спора является нарушение прав Украины как прибрежного государства, касающихся вопроса прав на природные ископаемые, на археологическое наследие, на охрану морской среды.

"Это и вопрос незаконного строительства, и отсутствие возможности проведения навигации – все права, которые дает Украине соответствующая конвенция, принятая в рамках ООН", – рассказала замминистра.

"Трибунал будет рассматривать претензию Украины на невозможность пользоваться своими природными ресурсами, на невозможность защищать экологию Черного моря, на невозможность проводить навигацию в рамках Керченского пролива, на нарушение Россией правил в части строительства Керченского моста и других переходов, и в связи с этим – нарушение экобаланса в Черном море, на неконтролируемый подъем археологических ценностей возле Крыма", – добавила она.

При этом Зермаль отметила, что все эти вопросы будут также распространяться и на акваторию Крымского полуострова.

"Это Черное и Азовское моря, шельф и экономическая зона, в том числе вокруг Крыма", – сказала она.

По словам замминистра, Украина рассчитывает по результатам трибунала на "реституцию своих прав, то есть восстановление права на пользование морской прибрежной зоной, которая согласно Конвенции принадлежит Украине".

Зеркаль рассказала, что у украинской стороны "нет претензий к арбитрам", на каждого возможного арбитра подбиралось досье и сформированный в настоящее время арбитраж ее "абсолютно устраивает".

"То есть мы, конечно, не можем поменять арбитра, избранного российской стороной, но он лишь один, а остальных мы считаем непредвзятыми", – сказала она.

Напомним, министр иностранных дел Украины Павел Климкин ранее отметил, что арбитраж по делу о нарушении РФ морского права был полностью сформирован 22 декабря.
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Источник:

Интерфакс-Украина

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