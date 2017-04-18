Блогер рассказал об "адском идиотизме" в Крыму

Известный фотоблогер Сергей Анашкевич рассказал о "профессионализме" так называемых крымских чиновников, назвав ситуацию "адским идиотизмом" по-севастопольски.

"Яхтсменов, которые пришли на яхте из Стамбула, из-за ошибки во время оформления таможенных процедур на причале тупо выдворили в открытое море за 12-мильную зону на все выходные потому что закончился рабочий день", – рассказал Анашкевич.

По его словам, люди несколько дней провели в море без права пришвартоваться на берегу.





