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Чубаров назвал цель визита Плотницкого и Захарченко в Крым http://www.segodnya.ua/img/article/7890/58_main.1484659330.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7890/58_tn.1484659330.jpg Крым "Официальная легенда" главарей боевиков является лишь ширмой для истинной цели приезда на полуостров, считает политик

Чубаров назвал цель визита Плотницкого и Захарченко в Крым

Сегодня, 15:22

"Официальная легенда" главарей боевиков является лишь ширмой для истинной цели приезда на полуостров, считает политик

Александр Захарченко и Игорь Плотницкий. Фото: g4.delphi.lv
Александр Захарченко и Игорь Плотницкий. Фото: g4.delphi.lv

Главари т. н. "ДНР" и "ЛНР" Александр Захарченко и Игорь Плотницкий приехали в оккупированный Крым, чтоб встретиться с путинскими "гонцами" для нового инструктажа их действий в ближайшие месяцы. Такое мнение высказал "Обозревателю" глава Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Рефат Чубаров.

По его мнению, "официальная легенда" главарей боевиков является лишь ширмой для истинной цели приезда на полуостров.

"Есть официальная версия, по которой главы этих террористических образований едут в Крым, чтобы принять участие в очередной годовщине подписания Переяславских соглашений. Но очевидно, что Кремль уже не может в открытую принимать этих фашиствующих уродов в Москве. Поэтому им дали указание прибыть в Крым. Я уверен, что там пройдет некое совещание, на котором близкие к Путину люди будут инструктировать Захарченко и Плотницкого в отношении их действий на ближайшие месяцы", — сказал Чубаров.

Как сообщалось, 16 января главари непризнанных "ДНР" и "ЛНР" Александр Захарченко и Игорь Плотницкий прибыли в оккупированный Крым по приглашению Русской общины Крыма.
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