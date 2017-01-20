Чубаров призвал Порошенко превратить АРК в Крымско-татарскую автономию

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров призвал президента Украины и правительство внести изменения в Конституцию с целью превратить Автономную Республику Крым в Крымско-татарскую автономную республику в составе Украины. Об этом он заявил во время заседания парламента, передает 112.ua.

Нардеп вспомнил о годовщине общекрымского референдума 20 января 1991 года в вопросе автономии полуострова в составе Украины.

"По случаю дня автономии должны сделать соответствующий урок из прошлого. Поэтому я снова призываю президента и правительство Украины как можно скорее созвать конституционную комиссию, чтобы начать работу по внесению изменений в раздел 10-ый Конституции Украины АРК – должны превратить АРК в Крымско-татарскую автономную республику как неотъемлемую часть Украины", – сказал Чубаров.

Он поблагодарил членов правительства за упоминание про Автономную республику Крым.

"26 лет назад именно в этот день состоялся общекрымский референдум о восстановлении автономии Крыма... Москва была очень обеспокоена тем, что придется восстанавливать Крымско-татарскую автономию в связи с возвращением депортированного крымско-татарского народа на свою землю. Кроме того, Москва, пытаясь остановить борьбу украинцев относительно восстановления независимого государства, хотела иметь мощный рычаг, чтобы удерживать Украину", – сказал Чубаров.

Как сообщалось, в день своего рождения 20 января премьер-министр Владимир Гройсман напомнил, что сегодня годовщина общекрымского референдума за восстановление крымской автономии в составе Украины. Премьер-министр еще раз отметил, что временно оккупированный полуостров – это все равно Украина.