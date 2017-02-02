Дефицит электроэнергии в Крыму: на полуострове включают генераторы
Население просят ограничить нагрузку на сети
На сегодняшний день оккупированному Крыму не хватает 100 мВт электроэнергии. Об этом сообщает самопровозглашенное "правительство" полуострова.
"Дефицит в системе сегодня составляет до 100 мВт, при похолодании эта ситуация обострилась. Она связана с тем, что сети не всегда готовы в той или иной точке выдавать необходимые параметры, об этом уже говорят наши заявители, такие отклонения возникают. Но электроэнергии будет достаточно в том случае, если мы разумно ею распорядимся. Обращаемся к населению и просим утром и вечером, в часы максимальных нагрузок, не включать без необходимости дополнительные приборы", – заявили "власти".
В связи со сложившейся ситуацией крупные торговые центры и гостиницы полуострова переходят на резервные источники снабжения.
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