Дефицит электроэнергии в Крыму: на полуострове включают генераторы

На сегодняшний день оккупированному Крыму не хватает 100 мВт электроэнергии. Об этом сообщает самопровозглашенное "правительство" полуострова.

"Дефицит в системе сегодня составляет до 100 мВт, при похолодании эта ситуация обострилась. Она связана с тем, что сети не всегда готовы в той или иной точке выдавать необходимые параметры, об этом уже говорят наши заявители, такие отклонения возникают. Но электроэнергии будет достаточно в том случае, если мы разумно ею распорядимся. Обращаемся к населению и просим утром и вечером, в часы максимальных нагрузок, не включать без необходимости дополнительные приборы", – заявили "власти".

В связи со сложившейся ситуацией крупные торговые центры и гостиницы полуострова переходят на резервные источники снабжения.