Денег нет, но вы держитесь: Путин рассказал о зарплатах крымчан
Российский лидер пообещал, что через некоторое время жители Крыма заживут как россияне
Президент России Владимир Путин считает, что средняя зарплата в оккупированном Крыму должна выйти на уровень среднего дохода по России. Об этом он рассказал на ежегодной большой пресс-конференции, передает РИА Новости.
Он отметил, что через некоторое количество времени крымчане заживут как россияне.
"Уровень заработной платы и доходов в Крыму ниже, чем в среднем в РФ. В РФ у нас где-то 35 тыс.(рублей) в среднем, в Крыму — 24 тыс. с небольшим. В Севастополе чуть побольше — 25 тыс. с небольшим, но я уверен, и это выровняется обязательно. Нам нужно предпринять необходимые шаги для того, чтобы, во всяком случае, в федеральных органах власти регионального, так сказать, разлива, чтобы там уровень был заработной платы такой же, как и в среднем по стране. Я нисколько не сомневаюсь, что пройдет небольшое количество времени, и это выровняется", – сказал Путин.
Однако поможет ли крымчанам потенциальное незначительное увеличение зарплат, если в Крыму повысят налоги. Так, "Крымэнерго", "Вода Крыма", "Крымтеплокоммунэнерго", "Кримгазсети", а также муниципальном предприятии "Киевский жилсервис" сообщили о повышении тарифов на коммунальные услуги в январе 2017 года. Подконтрольное Кремлю "Министерство топлива и энергетики" Крыма обратилось к жителям с просьбой максимально ограничить использование бытовых нагревательных приборов.
Ранее сообщалось, что жители Крыма массово отказываются от российской помощи. Крымчане массово отказываются от федеральной льготы по обеспечению лекарственными препаратами.
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