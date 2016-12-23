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Денег нет, но вы держитесь: Путин рассказал о зарплатах крымчан http://www.segodnya.ua/img/article/7823/92_main.1482488655.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7823/92_tn.1482488655.jpg Крым Российский лидер пообещал, что через некоторое время жители Крыма заживут как россияне

Денег нет, но вы держитесь: Путин рассказал о зарплатах крымчан

Сегодня, 12:20

Российский лидер пообещал, что через некоторое время жители Крыма заживут как россияне

Российские власти хотят увеличить доход Крымчан. Фото: Twitter
Российские власти хотят увеличить доход Крымчан. Фото: Twitter

Президент России Владимир Путин считает, что средняя зарплата в оккупированном Крыму должна выйти на уровень среднего дохода по России. Об этом он рассказал на ежегодной большой пресс-конференции, передает РИА Новости.

Он отметил, что через некоторое количество времени крымчане заживут как россияне.

"Уровень заработной платы и доходов в Крыму ниже, чем в среднем в РФ. В РФ у нас где-то 35 тыс.(рублей) в среднем, в Крыму — 24 тыс. с небольшим. В Севастополе чуть побольше — 25 тыс. с небольшим, но я уверен, и это выровняется обязательно. Нам нужно предпринять необходимые шаги для того, чтобы, во всяком случае, в федеральных органах власти регионального, так сказать, разлива, чтобы там уровень был заработной платы такой же, как и в среднем по стране. Я нисколько не сомневаюсь, что пройдет небольшое количество времени, и это выровняется", – сказал Путин.

Однако поможет ли крымчанам потенциальное незначительное увеличение зарплат, если в Крыму повысят налоги. Так, "Крымэнерго", "Вода Крыма", "Крымтеплокоммунэнерго", "Кримгазсети", а также муниципальном предприятии "Киевский жилсервис" сообщили о повышении тарифов на коммунальные услуги в январе 2017 года. Подконтрольное Кремлю "Министерство топлива и энергетики" Крыма обратилось к жителям с просьбой максимально ограничить использование бытовых нагревательных приборов.

Ранее сообщалось, что жители Крыма массово отказываются от российской помощи. Крымчане массово отказываются от федеральной льготы по обеспечению лекарственными препаратами.
Путин, Крым, доходы, зарплата, рф, крымчане

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