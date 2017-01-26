Фейгин пояснил, зачем ФСБ задержала адвоката Полозова

Вчера, 14:56

Адвокат считает, что российские спецслужбы делают все, чтоб Полозов не смог защищать крымских татар

Марк Фейгин. Фото: Facebook
Марк Фейгин. Фото: Facebook

Адвокат Марк Фейгин заявил, что его коллегу Николая Полозова задержали российские спецслужбы для того, чтоб он не смог защищать заместителя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова. Об этом он рассказал в комментарии NewsOne.

Он отметил, что задержание произошло после того, как Полозов выступил о проблемах в Крыму на сессии ПАСЕ.

"Полозов только что был на сессии ПАСЕ, говорил о проблемах адвокатов в Крыму. И, соответственно, демонстративно они решили его допросить", – сказал Фейгин.

По его словам, это делается для того, чтоб отстранить Полозова от защиты Умерова.

"После этого (допроса – ред.) он не сможет защищать Ильми Умерова, поскольку это конфликт интересов по уголовно-процессуальному кодексу. Практика эта распространенная, но никто не думал, что они дойдут до такой степени и такого известного адвоката принудительно доставят для допроса", – добавил адвокат.

Фейгин подчеркнул, что ФСБ делает все возможное, чтобы "вытолкнуть" Полозова из Крыма, где он занимается защитой крымских татар.

Журналист Радио Свобода Антон Наумлюк опубликовал у себя в Twitter фото, как Полозов находится на допросе у оккупантов.

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Напомним, сегодня в оккупированном Крыму сотрудники ФСБ задержали адвоката Николая Полозова и отвезли на допрос по делу заместителя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова.
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