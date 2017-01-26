Фейгин пояснил, зачем ФСБ задержала адвоката Полозова

Адвокат считает, что российские спецслужбы делают все, чтоб Полозов не смог защищать крымских татар

Адвокат Марк Фейгин заявил, что его коллегу Николая Полозова задержали российские спецслужбы для того, чтоб он не смог защищать заместителя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова. Об этом он рассказал в комментарии NewsOne.

Он отметил, что задержание произошло после того, как Полозов выступил о проблемах в Крыму на сессии ПАСЕ.

"Полозов только что был на сессии ПАСЕ, говорил о проблемах адвокатов в Крыму. И, соответственно, демонстративно они решили его допросить", – сказал Фейгин.

По его словам, это делается для того, чтоб отстранить Полозова от защиты Умерова.

"После этого (допроса – ред.) он не сможет защищать Ильми Умерова, поскольку это конфликт интересов по уголовно-процессуальному кодексу. Практика эта распространенная, но никто не думал, что они дойдут до такой степени и такого известного адвоката принудительно доставят для допроса", – добавил адвокат.

Фейгин подчеркнул, что ФСБ делает все возможное, чтобы "вытолкнуть" Полозова из Крыма, где он занимается защитой крымских татар.

Журналист Радио Свобода Антон Наумлюк опубликовал у себя в Twitter фото, как Полозов находится на допросе у оккупантов.

Напомним, сегодня в оккупированном Крыму сотрудники ФСБ задержали адвоката Николая Полозова и отвезли на допрос по делу заместителя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова.