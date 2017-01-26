Фейгин считает, что в Кремле решили зачистить Крым от неугодных

На полуострове идет зачистка крымских татар, которые не согласны с его аннексией, отметил адвокат

Адвокат Марк Фейгин считает, что в оккупированном Крыму реализуется "план" Кремля, согласно которому ФСБ зачищает полуостров от противников его аннексией. Об этом он написал в Facebook.

По его мнению, на полуострове идет зачистка крымских татар, которые не согласны с его аннексией.

"Возмутительная кампания давления на адвокатов, которую ведут ФСБ там, лишний раз доказывает, что на самом верху утвержден план по окончательной зачистке полуострова: как от нелояльных крымских татар, так и от всех остальных противников аннексии", – написал Фейгин.

По его мнению, в ближайшее время может быть совершена попытка атаки российских спецслужб еще одного крымского адвоката Эдема Семедляева.

Напомним, вчера, 25 января, в оккупированном Крыму сотрудники ФСБ задержали адвоката Николая Полозова и отвезли на допрос по делу заместителя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова. Спустя несколько часов его отпустили.

Сегодня стало известно о задержании крымского адвоката Эмиля Курбединова, которого также задержали сотрудники ФСБ. Отмечается, что ему могут объявить обвинение в экстремизме.