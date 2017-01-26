Группа узбеков пыталась вырваться из Крыма в Украину

На границе оккупированного Крыма задержали 12 граждан Узбекистана. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

По данным ведомства, иностранцы нарушили порядок посещения оккупированных территорий.

"Восемь граждан Узбекистана пытались попасть на материковую часть Украины через контрольный пункт въезда-выезда "Каланчак", а еще четверо – через контрольный пункт въезда-выезда "Чонгар", – отметили пограничники.

Все они не имели специальных разрешений и попали на территорию полуострова через российский пункт пропуска. В итоге всем 12 отказали в пропуске и запретили въезд на территорию Украины на 3 года.