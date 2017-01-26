Группа узбеков пыталась вырваться из Крыма в Украину

Сегодня, 12:09

Иностранцев подвело отсутствие необходимых документов

Узбеков не выпустили на материк. Фото: e-crimea.info
Узбеков не выпустили на материк. Фото: e-crimea.info

На границе оккупированного Крыма задержали 12 граждан Узбекистана. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

По данным ведомства, иностранцы нарушили порядок посещения оккупированных территорий.

"Восемь граждан Узбекистана пытались попасть на материковую часть Украины через контрольный пункт въезда-выезда "Каланчак", а еще четверо – через контрольный пункт въезда-выезда "Чонгар", – отметили пограничники.

Все они не имели специальных разрешений и попали на территорию полуострова через российский пункт пропуска. В итоге всем 12 отказали в пропуске и запретили въезд на территорию Украины на 3 года.
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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