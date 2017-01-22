Известный курорт Крыма напугал интернет (фото,видео)
Пейзажи Симеиза теперь больше подходят для иллюстрации войны
Набережная курортного Симеиза в оккупированном Крыму превратилась в руины. Опасная ситуация сохраняется здесь уже на протяжении нескольких лет – все это время так называемые "власти" не нашли времени навести в Симеизе порядок.
"Набережная Симеиза окончательно и бесповоротно разрушена штормами. Надежды на то, что можно обойтись косметическим ремонтом, рухнули", – констатируют комментаторы.
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