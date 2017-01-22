Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости в регионах Новости Крыма
Известный курорт Крыма напугал интернет (фото,видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7905/90_main.1485090819.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7905/90_tn.1485090819.jpg Крым Пейзажи Симеиза теперь больше подходят для иллюстрации войны

Известный курорт Крыма напугал интернет (фото,видео)

Сегодня, 15:08

Пейзажи Симеиза теперь больше подходят для иллюстрации войны

Набережная курортного Симеиза в оккупированном Крыму превратилась в руины. Опасная ситуация сохраняется здесь уже на протяжении нескольких лет – все это время так называемые "власти" не нашли времени навести в Симеизе порядок.

"Набережная Симеиза окончательно и бесповоротно разрушена штормами. Надежды на то, что можно обойтись косметическим ремонтом, рухнули", – констатируют комментаторы.
фото, видео, Крым, набережная, курорт, власти, порядок, ситуация, руины

Вы сейчас просматриваете новость "Известный курорт Крыма напугал интернет (фото,видео)". Другие Новости Крыма смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Крым

"Три дебила - это сила": в Крыму расклеили листовки с Аксеновым, Плотницким и Захарченко

Сегодня, 00:56

На листовках написано "Устроим Донбасс в Крыму"

Крым

В Крыму "скорые" не могут помочь всем нуждающимся. Фото: donpress.com

Кризис медицины в Крыму: "скорые" не могут спасти жизни людей

20 Января, 15:06

Оказалось, у местных медиков нет препаратов от отравлений газом

Крым

Рефат Чубаров. Фото: Facebook

Чубаров призвал Порошенко превратить АРК в Крымско-татарскую автономию

20 Января, 14:47

Нардеп предлагает созвать конституционную комиссию для работы по внесению изменений в Конституцию относительно Крыма

Крым

В Крыму бьют тревогу из-за плохой еды. Фото: getbg.net

В Крыму устраивают заслоны против еды из России

20 Января, 13:32

Жителей полуострова пичкают пальмовым маслом и лже-молоком

Другие регионы

У телевышки. Активисты и чиновники инспектируют строительство. Фото из архива К. Ткаченко

В Крыму возобновят украинские каналы

20 Января, 06:02

В Херсонской области завершают строительство телевышки

Крым

Молодые люди стали жертвой шторма. Фото: nastol.com.ua

В Крыму шторм покалечил любителей позировать у моря

19 Января, 14:05

Два молодых человека упали с высоты в несколько метров

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.