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Командир добробата "Крым": полуостров будут освобождать силой http://www.segodnya.ua/img/article/7911/56_main.1485248825.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7911/56_tn.1485248825.jpg Крым Иса Акаев также назвал приблизительное время, когда может случиться вооруженное освобождение Крыма

Командир добробата "Крым": полуостров будут освобождать силой

Сегодня, 11:07

Иса Акаев также назвал приблизительное время, когда может случиться вооруженное освобождение Крыма

Украинские военные против оккупантов в Крыму. Фото: Filippo Monteforte
Украинские военные против оккупантов в Крыму. Фото: Filippo Monteforte

Оккупированный Крым украинские военные начнут возвращать силой тогда, когда Россия потерпит серьезное поражение в Сирии. Такое мнение высказал в эфире телеканала "112 Украина" командир добровольческого батальона "Крым" Иса Акаев.

Он считает, что оккупанты сами не уйдут из Крыма, поэтому их придется выбивать оттуда силовым путем.

"В любом случае будет вооруженный. Потому что те, кто захватил Крым, просто так оттуда не уйдут. По времени сложно сказать, у меня недостаточно информации. Насколько я ею владею, я думаю, это произойдет после того, как Россия потерпит серьезное поражение в районе в Сирии, после этого только будет", – заявил Акаев.

Также командира добробата рассказал, почему могло и не быть захвата полуострова.

"Если бы после 23 числа (23 февраля 2014 года – ред.), этого большого митинга, люди не разошлись, а остались, как, допустим, люди на Майдане, я думаю, может быть, даже захвата этого бы не произошло. Это сугубо мое личное мнение", – отметил Акаев.

Также Акаев рассказал, что в 2014 году в Крыму были люди, готовые противостоять оккупации.

"В 2014 году были люди, которые были готовы взять оружие в руки и противостоять агрессии и оккупации. Это был я, мои близкие друзья. Нас было довольно много, около 100 человек на тот момент желающих это сделать. Но мы не нашли поддержку в тот момент ни со стороны Меджлиса, ни со стороны силовых структур. Все считали, что все под контролем, что там СБУ, Вооруженные силы, МВД все контролирует, что все будет нормально. Ощущение того, что все будет ненормально, были серьезные, потому что мы видели, что происходит", – добавил Акаев.

Ранее вице-спикер парламента Ирина Геращенко заявляла, что украинские политики должны защищать территорию Украины, а не торговать ею, так как ни Донбасс, ни Крым сдавать или менять не будут. Так она ответила на инициативу народного депутата Надежды Савченко, которая выдвинула идею отказаться от Крыма ради возвращения Донбасса.

В свою очередь президент Петр Порошенко выразил уверенность в том, что временно оккупированный Крым вернется Украине.
россия, Сирия, Крым, освобождение

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