"Конец света" в Крыму: люди на оккупированном полуострове остались без электричества
Электроснабждение пропало в 22 населенных пунктах из-за плохой погоды
В аннексированном Россией Крыму 22 населеднных пункта отрезаны от электроснабжения. В целом без света остались более 6,5 тысяч человек. Об этом сообщает так называемое "МЧС Крыма".
Отмечается, что "блэкаут" наступил из-за неблагоприятных погодных условий
Из 22 населенных пунктов 10 отключены от электроснабжения частично.
В ремонте электросетей принимают участие 18 бригад энергетиков: 18 единиц техники, 53 человека.
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