"Конец света" в Крыму: люди на оккупированном полуострове остались без электричества

В аннексированном Россией Крыму 22 населеднных пункта отрезаны от электроснабжения. В целом без света остались более 6,5 тысяч человек. Об этом сообщает так называемое "МЧС Крыма".

Отмечается, что "блэкаут" наступил из-за неблагоприятных погодных условий

Из 22 населенных пунктов 10 отключены от электроснабжения частично.

В ремонте электросетей принимают участие 18 бригад энергетиков: 18 единиц техники, 53 человека.