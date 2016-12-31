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"Конец света" в Крыму: люди на оккупированном полуострове остались без электричества http://www.segodnya.ua/img/article/7849/79_main.1483199721.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7849/79_tn.1483199721.jpg Крым Электроснабждение пропало в 22 населенных пунктах из-за плохой погоды

"Конец света" в Крыму: люди на оккупированном полуострове остались без электричества

Сегодня, 17:54

Электроснабждение пропало в 22 населенных пунктах из-за плохой погоды

В Крыму под Новый год отключили свет. Фото: Public Domain Pictures
В Крыму под Новый год отключили свет. Фото: Public Domain Pictures

В аннексированном Россией Крыму 22 населеднных пункта отрезаны от электроснабжения. В целом без света остались более 6,5 тысяч человек. Об этом сообщает так называемое "МЧС Крыма".

Отмечается, что "блэкаут" наступил из-за неблагоприятных погодных условий

Из 22 населенных пунктов 10 отключены от электроснабжения частично.

В ремонте электросетей принимают участие 18 бригад энергетиков: 18 единиц техники, 53 человека.
Крым, электроэнергия, отключение, без света, электроснабжение, блэкаут

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