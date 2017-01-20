Кризис медицины в Крыму: "скорые" не могут спасти жизни людей

Оказалось, у местных медиков нет препаратов от отравлений газом

"Крымский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи" не укомплектован важными для спасения людей препаратами. Об этом сообщает так называемая "прокуратура" полуострова.

"В комплектации центра отсутствует ацизол – антидот против угарного газа и антигипоксант при кислородной недостаточности, включенный в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения на 2017 год", – пояснили в "прокуратуре".

Напомним, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что украинцы сами виноваты в аннексии Крыма.