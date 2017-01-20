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Кризис медицины в Крыму: "скорые" не могут спасти жизни людей http://www.segodnya.ua/img/article/7901/85_main.1484917728.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7901/85_tn.1484917728.jpg Крым Оказалось, у местных медиков нет препаратов от отравлений газом

Кризис медицины в Крыму: "скорые" не могут спасти жизни людей

Сегодня, 15:06

Оказалось, у местных медиков нет препаратов от отравлений газом

В Крыму &quot;скорые&quot; не могут помочь всем нуждающимся. Фото: donpress.com
В Крыму "скорые" не могут помочь всем нуждающимся. Фото: donpress.com

"Крымский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи" не укомплектован важными для спасения людей препаратами. Об этом сообщает так называемая "прокуратура" полуострова.

"В комплектации центра отсутствует ацизол – антидот против угарного газа и антигипоксант при кислородной недостаточности, включенный в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения на 2017 год", – пояснили в "прокуратуре".

Напомним, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что украинцы сами виноваты в аннексии Крыма.
Крым, нарушения, лекарства, прокуратура, закупки, скорая помощь, отравления, медикаменты

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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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