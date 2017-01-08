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Крым начал получать газ напрямую из России http://www.segodnya.ua/img/article/7863/40_main.1483875484.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7863/40_tn.1483875484.jpg Крым Как отметили в Госдуме РФ, происходит это пока в рамках пуско-наладочных работ

Крым начал получать газ напрямую из России

Сегодня, 13:35

Как отметили в Госдуме РФ, происходит это пока в рамках пуско-наладочных работ

Пока ведутся пуско-наладочные работы. Фото: пресс-центр &quot;Газпрома&quot;
Пока ведутся пуско-наладочные работы. Фото: пресс-центр "Газпрома"

Началась поставка газа из Краснодарского края РФ в оккупированным Крым по новому газопроводу, но пока в рамках пуско-наладочных работ. Об этом сообщил член комитета по энергетике Госдумы РФ, сообщает РИА Новости.

"Газ в системе есть. Проводятся пуско-наладочные работы, в рамках которых осуществляется поставка газа ... Газа достаточно, давления достаточно, поэтому думаю, что в ближайшее время, в сжатые сроки, "Стройгазмонтаж" закончит пуско-наладочные работы и введет газопровод в штатный режим работы", – сказал Шеремет.

В конце декабря президент РФ Владимир Путин дал старт подаче газа в Крым с материковой части России после завершения работ по присоединению газотранспортной системы полуострова к магистральным газопроводам РФ. Полноценные поставки газа должны были начаться после устранения компанией-строителем ряд предписаний со стороны Ростехнадзора.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин дал старт подаче газа в Крым из России после завершения работ по присоединению газотранспортной системы оккупированного Россией полуострова к магистральным газопроводам РФ.
газ, россия, Крым, газопровод, краснодарский край

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