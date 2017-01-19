Крым остался без морского сообщения с Россией
Работа Керченской паромной переправы временно приостановлена
С вечера 18 января в оккупированном Крыму остановлена работа Керченской паромной переправы. Об этом сообщает официальный перевозчик "Морская дирекция".
По информации дирекции, это вызвано неблагоприятными погодными условиями. В частности, сильным ветром.
В свою очередь местные синоптики сообщают, что сегодня на полуострове ожидается сильный гололед, северо-восточный ветер 15-20 м/с.
Напомним, в России предрекли крах курортного сезона в Крыму.
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