Крым остался без морского сообщения с Россией

С вечера 18 января в оккупированном Крыму остановлена работа Керченской паромной переправы. Об этом сообщает официальный перевозчик "Морская дирекция".

По информации дирекции, это вызвано неблагоприятными погодными условиями. В частности, сильным ветром.

В свою очередь местные синоптики сообщают, что сегодня на полуострове ожидается сильный гололед, северо-восточный ветер 15-20 м/с.

Напомним, в России предрекли крах курортного сезона в Крыму.