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Крым остался без морского сообщения с Россией http://www.segodnya.ua/img/article/7896/67_main.1484811467.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7896/67_tn.1484811467.jpg Крым Работа Керченской паромной переправы временно приостановлена

Крым остался без морского сообщения с Россией

Сегодня, 09:35

Работа Керченской паромной переправы временно приостановлена

Шторм остановил переправу. Фото: gamer.ru
Шторм остановил переправу. Фото: gamer.ru

С вечера 18 января в оккупированном Крыму остановлена работа Керченской паромной переправы. Об этом сообщает официальный перевозчик "Морская дирекция".

По информации дирекции, это вызвано неблагоприятными погодными условиями. В частности, сильным ветром.

В свою очередь местные синоптики сообщают, что сегодня на полуострове ожидается сильный гололед, северо-восточный ветер 15-20 м/с.

Напомним, в России предрекли крах курортного сезона в Крыму.
работа, Крым, ветер, паромная переправа

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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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