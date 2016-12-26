Крым сегодня: цены выше, а денег меньше

Индекс потребительских цен на полуострове в ноябре по отношению к предыдущему месяцу составил 100,5%. Как сообщает Крымстат, в том числе: на продовольственные товары – 100,7%, непродовольственные товары – 100,8%.

Вместе с тем, среднемесячная начисленная заработная плата в Крыму составляет 24 921 рубль (порядка 9 000 грн). По сравнению с прошлым месяцем ее размер уменьшился на 4,7%.

Напомним, новый логотип Крыма стоимостью 1 миллион рублей вызвал возмущение жителей полуострова.