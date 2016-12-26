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Крым сегодня: цены выше, а денег меньше http://www.segodnya.ua/img/article/7831/77_main.1482755210.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7831/77_tn.1482755210.jpg Крым На полуострове вновь выросла инфляция

Крым сегодня: цены выше, а денег меньше

Сегодня, 14:23

На полуострове вновь выросла инфляция

В Крыму снизились зарплаты. Фото: И. Варламов
В Крыму снизились зарплаты. Фото: И. Варламов

Индекс потребительских цен на полуострове в ноябре по отношению к предыдущему месяцу составил 100,5%. Как сообщает Крымстат, в том числе: на продовольственные товары – 100,7%, непродовольственные товары – 100,8%.

Вместе с тем, среднемесячная начисленная заработная плата в Крыму составляет 24 921 рубль (порядка 9 000 грн). По сравнению с прошлым месяцем ее размер уменьшился на 4,7%.

Напомним, новый логотип Крыма стоимостью 1 миллион рублей вызвал возмущение жителей полуострова.
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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