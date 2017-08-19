Крым снова погрузился во "тьму"

11 тысяч человек остались без света

Около 11 тысяч человек в 27 населенных пунктах оккупированного Россией Крыма остались без электроснабжения из-за плохой погоды, сообщает Министерство энергетики России.

"Без электроснабжения остаются бытовые потребители в 27 населенных пунктах (около 10 700 человек)", — говорится в сообщении ведомства.

Сообщается, что в настоящий момент на полуострове проводятся аварийно-восстановительные работы, а также принимаются меры по организации временного электроснабжения социально-значимых объектов.

Ранее сообщалось, что Крым в середине августа засыпало градом.

Напомним, в июле Крым полностью остался без электроэнергии.