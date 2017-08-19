Крым снова погрузился во "тьму"
11 тысяч человек остались без света
Около 11 тысяч человек в 27 населенных пунктах оккупированного Россией Крыма остались без электроснабжения из-за плохой погоды, сообщает Министерство энергетики России.
"Без электроснабжения остаются бытовые потребители в 27 населенных пунктах (около 10 700 человек)", — говорится в сообщении ведомства.
Сообщается, что в настоящий момент на полуострове проводятся аварийно-восстановительные работы, а также принимаются меры по организации временного электроснабжения социально-значимых объектов.
Ранее сообщалось, что Крым в середине августа засыпало градом.
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