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Крым спустит миллиарды на мусор из-за санкций http://www.segodnya.ua/img/article/7848/19_main.1483119048.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7848/19_tn.1483119048.jpg Крым На полуострове не могут справиться с одной из главных проблем

Крым спустит миллиарды на мусор из-за санкций

Сегодня, 22:54

На полуострове не могут справиться с одной из главных проблем

Крым завален мусором. Фото: И. Варламов
Крым завален мусором. Фото: И. Варламов

В Крыму по-прежнему одной из актуальных проблем остается утилизация мусора. Для ее решения потребуются миллиарды рублей. Об этом заявил самопровозглашенный "губернатор" Сергей Аксенов.

"Предварительно на ликвидацию свалок за пределами муниципальных образований нужно около 5 млрд рублей – мы эти деньги по частям будем закладывать в бюджет", – пояснил Аксенов.

По его словам, одним из вариантов выхода является строительство мусороперерабатывающего завода. Однако, инвесторов пока нет.

"Мы рассматриваем возможность реализации этого проекта с использованием новых технологий. Если санкционные нюансы не помешают, могут быть реализованы действительно самые передовые проекты", – отметил т.н. "губернатор".

Напомним, ранее т.н. "власти" Крыма назвали проблему свалок одной из главных на полуострове.
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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