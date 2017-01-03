Крым спустит миллиарды на мусор из-за санкций

На полуострове не могут справиться с одной из главных проблем

В Крыму по-прежнему одной из актуальных проблем остается утилизация мусора. Для ее решения потребуются миллиарды рублей. Об этом заявил самопровозглашенный "губернатор" Сергей Аксенов.

"Предварительно на ликвидацию свалок за пределами муниципальных образований нужно около 5 млрд рублей – мы эти деньги по частям будем закладывать в бюджет", – пояснил Аксенов.

По его словам, одним из вариантов выхода является строительство мусороперерабатывающего завода. Однако, инвесторов пока нет.

"Мы рассматриваем возможность реализации этого проекта с использованием новых технологий. Если санкционные нюансы не помешают, могут быть реализованы действительно самые передовые проекты", – отметил т.н. "губернатор".

Напомним, ранее т.н. "власти" Крыма назвали проблему свалок одной из главных на полуострове.