McDonald's распродал имущество в Крыму

Сегодня, 13:27

В компании не сообщают об условиях продажи, заявляя о конфиденциальности информации

McDonald&#039;s ушел из Крыма. Фото: AFP
McDonald's ушел из Крыма. Фото: AFP

Компания McDonald's в Украине распродала помещения в Крыму, в которых размещались заведения до аннексии полуострова. Об этом говорится в комментарии PR-директора McDonald's Ukraine Анастасии Зражевской в ответе на информационный запрос Крым.Реалии.

В компании не сообщают об условиях продажи, заявляя, что информация конфиденциальна.

"С апреля 2014 года компания McDonald's в Украине не имела возможности вести бизнес в помещениях ресторанов McDonald's в Симферополе и Ялте и продала данные помещения. Условия продажи являются конфиденциальными", – отметила Зражевская.

Напомним, год назад в оккупированном Луганске открылся фаст-фуд, который теперь находится в здании McDonald's, но из названия осталось только "Мс". В свою очередь в самой компании открестились от какой-либо причастности к новому заведению.
Крым, имущество, компания, McDonald's

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