"Москва сливает Крым": в оккупированном Симферополе развесили "тревожные" листовки (фото)

В оккупированном Россией Симферополе развесили листовки с заявлением о том, что Москва "сливает" Крым. Об этом сообщил командир взвода 122-го батальона 81-й десантно-штурмовой бригады, брат народного депутата Мустафы Найема Маси.

"В Крыму местное население таки почувствовало "русский мир" на собственной шкуре. Вот такие листовки развешены по всему Симферополю", – написал он на своей странице в Facebook, опубликовав соответствующие фото.

Найем приводит текст листовок: "Москва сливает Крым! Предательство Крыма происходит на наших глазах! Трамп передумал снимать санкции с России. Стало известно: в 2017 году Донбасс отойдет к Украине! Следующий – Крым! Корабли НАТО уже чувствуют себя хозяевами в Черном море! Приезжие уже пакуют чемоданы и отправляют семьи назад! Не дадим за нашей спиной решать нашу судьбу! Наш Крым".

"Прошло почти три года, и до них таки дошло то, что мы знали еще на Майдане: России мы нужны исключительно в виде послушного и малообразованного быдла", – отметил Найем.

Напомним, в марте 2014 года Россия аннексировала украинский Крым, введя на полуостров свои войска и проведя там незаконный "референдум".