На границе Крыма для Путина поставили напоминание о Гааге (фото)

Вчера, 14:13

Неизвестные установили бигборд с обращением к главе РФ

На границе Крыма поставили напоминание для Путина. Фото: Твиттер
На границе Крыма поставили напоминание для Путина. Фото: Твиттер

На границе оккупированного Крыма появился бигборд с обращением к российскому президенту Владимиру Путину. Конструкция установлена на Чонгаре.

"Хотел Украину – получишь Гаагу", – гласит надпись на бигборде.

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Ранее вице-спикер парламента Ирина Геращенко заявляла, что украинские политики должны защищать территорию Украины, а не торговать ею, так как ни Донбасс, ни Крым сдавать или менять не будут. Так она ответила на инициативу народного депутата Надежды Савченко, которая выдвинула идею отказаться от Крыма ради возвращения Донбасса.

В свою очередь президент Петр Порошенко выразил уверенность в том, что временно оккупированный Крым вернется Украине.
Путин, Крым, установили, неизвестные, надпись, бигборд

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Авторы:

Степан Сыч, Сергей Науменко

Источник:

"Сегодня"

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