На границе Крыма неизвестные устроили травлю украинских пограничников

В Госпогранслужбе рассказали о кирпичах и выстрелах

Активная работа пограничников на границе Крыма встречает сопротивление со стороны противоправных элементов. Как рассказали в Госпогранслужбе, злумышленники пытаются мешать всеми методами, а также прибегают к угрозам.

"Так, вчера одному из начальников отдела пограничной службы Бердянского отряда неизвестные бросили кирпич и разбили окно в его доме. Еще одному из пограничников этого же отряда недавно из охотничьего ружья нарушители выстрелили в дверь квартиры", – отметили в ведомстве.

К счастью, все инциденты обошлись без жертв и пострадавших.