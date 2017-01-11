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На границе Крыма неизвестные устроили травлю украинских пограничников http://www.segodnya.ua/img/article/7871/84_main.1484129977.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7871/84_tn.1484129977.jpg Крым В Госпогранслужбе рассказали о кирпичах и выстрелах

На границе Крыма неизвестные устроили травлю украинских пограничников

Сегодня, 12:17

В Госпогранслужбе рассказали о кирпичах и выстрелах

Пограничникам угрожают неизвестные. Фото: dnepr.info
Пограничникам угрожают неизвестные. Фото: dnepr.info

Активная работа пограничников на границе Крыма встречает сопротивление со стороны противоправных элементов. Как рассказали в Госпогранслужбе, злумышленники пытаются мешать всеми методами, а также прибегают к угрозам.

"Так, вчера одному из начальников отдела пограничной службы Бердянского отряда неизвестные бросили кирпич и разбили окно в его доме. Еще одному из пограничников этого же отряда недавно из охотничьего ружья нарушители выстрелили в дверь квартиры", – отметили в ведомстве.

К счастью, все инциденты обошлись без жертв и пострадавших.
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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