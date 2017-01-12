Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости в регионах Новости Крыма
На границе Крыма задержали украинца на дорогой иномарке http://www.segodnya.ua/img/article/7876/56_main.1484226498.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7876/56_tn.1484226498.jpg Крым Подробности инцидента рассказали в Госпогранслужбе

На границе Крыма задержали украинца на дорогой иномарке

Сегодня, 15:06

Подробности инцидента рассказали в Госпогранслужбе

Мужчина находился за рулем дорогой иномарки. Фото: avdet.org
Мужчина находился за рулем дорогой иномарки. Фото: avdet.org

В контрольном пункте "Чонгар" на границе аннексированного Крыма задержали украинца за рулем "Lexus". По информации Госпогранслужбы, инцидент произошел сегодня утром.

"В ходе проверки документов пограничники установили, что доверенность выдана без присутствия владельца, который на момент оформления документов находился за пределами материковой части Украины. Также правоохранители выяснили, что водитель для пограничного контроля предоставил поддельное свидетельство о регистрации автомобиля", – рассказали пограничники.

Для выяснения обстоятельств мужчину с автомобилем передали сотрудникам полиции.
Крым, пограничники, водитель, проверки, правоохранители, доверенность, контроль, lexus, чонгар, свидетельство

Вы сейчас просматриваете новость "На границе Крыма задержали украинца на дорогой иномарке". Другие Новости Крыма смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Донбасс

На Донбассе задержали вымогателя. Фото: blacksea.tv

На Донбассе лже-боец зарабатывал побоями и страхом тюрьмы

Сегодня, 14:30

Мужчину задержали сотрудники правоохранительных органов

Происшествия

Мужчине стало плохо после избиения. Фото: kyiv.npu.gov.ua

В Киеве избили помощника машиниста пригородной электрички

Сегодня, 14:28

Сейчас пострадавший находится в больнице  

Политика

Франсуа Олланд. Фото: AFP

Олланд сделал заявление по Крыму и дальнейшим санкциям против РФ

Сегодня, 14:27

Президент Франции озвучил позицию страны в ходе выступления перед дипломатическим корпусом

Мир

Дмитрий Песков, фото news-front.info

У Путина ответили на заявление Тиллерсона по Крыму

Сегодня, 14:06

По словам Пескова, Кремль позицию Тиллерсона принимает к сведению и продолжит терпеливо разъяснять суть этого вопроса

Крым

ФСБ задержала активиста. Фото: atributia.ru

В Крыму ФСБ задержала активиста Украинского культурного центра

Сегодня, 12:28

Виноградов успел сообщить друзьям, что его задержали

Политика

Трамп. Фото: AFP

Эксперт пояснил, почему Трампу будет сложно дружить с Путиным

Сегодня, 07:50

Новоизбранный президент США Трамп и его окружение понимают, какой эффект будут иметь новости о хаккерских атаках с участием РФ

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.