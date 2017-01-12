На границе Крыма задержали украинца на дорогой иномарке

В контрольном пункте "Чонгар" на границе аннексированного Крыма задержали украинца за рулем "Lexus". По информации Госпогранслужбы, инцидент произошел сегодня утром.

"В ходе проверки документов пограничники установили, что доверенность выдана без присутствия владельца, который на момент оформления документов находился за пределами материковой части Украины. Также правоохранители выяснили, что водитель для пограничного контроля предоставил поддельное свидетельство о регистрации автомобиля", – рассказали пограничники.

Для выяснения обстоятельств мужчину с автомобилем передали сотрудникам полиции.