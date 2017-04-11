На границе Крыма задержали украинские продукты

Вчера, 15:37

Россельхознадзор устраивает досмотр сумок и чемоданов путешественников

На границе Крыма задержали украинскую еду. Фото: zn.ua
На границе Крыма задержали украинскую еду. Фото: zn.ua

За минувшую неделю в Крым не пустили 93 кг продуктов с материковой Украины. Об этом сообщает Россельхознадзор.

"Это 23 кг картофеля, 42 кг овощей, 9 кг фруктов, 14 кг орехов и сухофруктов, 5 кг фасоли. Кроме того, в сумках и чемоданах граждан было выявлено 10 пакетов семенного материала, 236 штук посадочного материала, 19 горшечных растений", – пояснили в ведомстве.

Напомним, с начала 2017 года на территорию Украины было возвращено 2,32 тонны, 3549 штук и 393 пакета подкарантинной продукции, выявленной в ручной клади и багаже пассажиров.
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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