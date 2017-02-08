На границе Крыма задержали военного-перебежчика

В пункте пропуска "Каланчак" задержали мужчину с недействительным паспортом. Об этом сообщает Госпогранслужба.

По данным ведомства, документ был выдан в 2014 году на территории временно оккупированного Крыма.

"Впоследствии было установлено, что мужчина является гражданином Украины, жителем одного из городов материковой части. Ранее он проходил военную службу по контракту в воинской части береговой охраны ВС Украины на территории Крыма, а после аннексии остался служить в ВМС Российской Федерации. В 2015 году, освободившись от службы, работал в Крыму на строительстве", – пояснили пограничники.

Как оказалось, мужчина ушел с военной службы , поскольку предыдущие обещания "нового работодателя" не соответствовали реальному положению дел.

"Не остановили мужчину и опасения, что при возвращении в отношении него будут проведены следственные действия, он принципиально решил вернуться к семье, которая находится на материковой части Украины", – отметили в ведомстве.

Напомним, российские военные устроили массовую драку в Крыму.