Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости в регионах Новости Крыма
На новогодние праздники в Крым украинскую еду везли сотнями килограмм http://www.segodnya.ua/img/article/7861/32_main.1483776173.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7861/32_tn.1483776173.jpg Крым Россельхознадзор продолжает проверять сумки и чемоданы путешественников

На новогодние праздники в Крым украинскую еду везли сотнями килограмм

Сегодня, 09:55

Россельхознадзор продолжает проверять сумки и чемоданы путешественников

Еду в Крым не пустили. Фото: varlamov.me
Еду в Крым не пустили. Фото: varlamov.me

За новогодние праздники в Крым не пустили около 200 кг продуктов с материковой Украины. Об этом сообщает Россельхознадзор.

"В частности, в сумках и чемоданах граждан обнаружено 122 кг фруктов, 8 кг картофеля, 30 кг овощей, 28 кг орехов и сухофруктов, 3 кг фасоли, 5 горшечных растений, 3 кг семенного материала, 1 кг и 25 штук посадочного материала", – пояснили в ведомстве.

Напомним, за минувший год в Крым с материковой Украины не пустили 58,773 тонны продуктов.
товары, Крым, севастополь, тонны, продукция, новогодние праздники

Вы сейчас просматриваете новость "На новогодние праздники в Крым украинскую еду везли сотнями килограмм". Другие Новости Крыма смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Крым

В России показали, что происходит с Крымским мостом

Вчера, 11:37

Строители установили половину свай на суше и в акватории

Крым

Руины в центре Ялты. Фото: соцсети

Сирия или "ДНР": соцсети насмешил центр Ялты

Вчера, 10:42

Местные жители поделились снимком разрухи и запустения

Крым

В Крыму едят турецкие фрукты. Фото: ditravel.com.ua

В России рассказали, чем Турция подкармливает Крым

Вчера, 10:00

Поставки продуктов на полуостров продолжаются до сих пор

Политика

Фото: AFP

Ультраправая Ле Пен: что нужно знать украинцам о прокремлевском кандидате в президенты Франции

Сегодня, 08:12

Марин Ле Пен не верит в незаконную аннексию Крыма, выступает за отказ от евро и выход Франции из ЕС, дружбу с Россией и применение политики Путина. При всем этом у нее реальные шансы стать президентом

Политика

Фото: president.gov.ua

"Слабость порождает зло": у Порошенко отбросили план Пинчука по компромиссу с РФ

5 Января, 11:04

Замглавы Администрации президента Елисеев ответил на статью Пинчука в The Wall Street Journal

Мир

Фото: AFP

Французские банки не дают Ле Пен денег на выборы

5 Января, 10:31

Ле Пен не хватает 6 миллионов, она обратилась за кредитами к зарубежным банкам, в том числе в России

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.