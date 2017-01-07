На новогодние праздники в Крым украинскую еду везли сотнями килограмм

За новогодние праздники в Крым не пустили около 200 кг продуктов с материковой Украины. Об этом сообщает Россельхознадзор.

"В частности, в сумках и чемоданах граждан обнаружено 122 кг фруктов, 8 кг картофеля, 30 кг овощей, 28 кг орехов и сухофруктов, 3 кг фасоли, 5 горшечных растений, 3 кг семенного материала, 1 кг и 25 штук посадочного материала", – пояснили в ведомстве.

Напомним, за минувший год в Крым с материковой Украины не пустили 58,773 тонны продуктов.