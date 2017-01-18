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Нардеп пригрозил Савченко разборками в ГПУ из-за слов о Крыме http://www.segodnya.ua/img/article/7893/12_main.1484731316.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7893/12_tn.1484731316.jpg Крым Дмитрий Тымчук просит проверить заявление политика на предмет угрозы территориальной целостности Украины

Нардеп пригрозил Савченко разборками в ГПУ из-за слов о Крыме

Сегодня, 11:19

Дмитрий Тымчук просит проверить заявление политика на предмет угрозы территориальной целостности Украины

Савченко пригрозили Генпрокуратурой. Фото: zn.ua
Савченко пригрозили Генпрокуратурой. Фото: zn.ua

Народный депутат Дмитрий Тымчук считает, что с заявлениями его коллеги по парламенту Надежды Савченко должны разобраться украинские спецслужбы и прокуратура. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети.

"Готовлю запрос в Генпрокуратуру и СБУ с просьбой дать правовую оценку заявлениям Савченко на предмет призывов к изменению территориальной целостности Украины", – пояснил Тымчук.

По его мнению, слова Савченко дают повод предполагать "загадочную для медиков игру нейронов" в ее голове.

Напомним, ранее Савченко заявила о том, что освобождение Донбасса мирным путем приведет к сдаче КрымаОна также отметила, что освободить Донбасс невоенным путем можно за столом переговоров.
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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