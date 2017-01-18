Нардеп пригрозил Савченко разборками в ГПУ из-за слов о Крыме

Народный депутат Дмитрий Тымчук считает, что с заявлениями его коллеги по парламенту Надежды Савченко должны разобраться украинские спецслужбы и прокуратура. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети.

"Готовлю запрос в Генпрокуратуру и СБУ с просьбой дать правовую оценку заявлениям Савченко на предмет призывов к изменению территориальной целостности Украины", – пояснил Тымчук.

По его мнению, слова Савченко дают повод предполагать "загадочную для медиков игру нейронов" в ее голове.

Напомним, ранее Савченко заявила о том, что освобождение Донбасса мирным путем приведет к сдаче Крыма. Она также отметила, что освободить Донбасс невоенным путем можно за столом переговоров.