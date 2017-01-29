Небо над оккупированным Крымом засияло желто-голубым цветом (фото)

Сегодня, 21:31

По одной из версий, это необычное явление – результат преломления городского света ледяными кристаллами

Над оккупированной Керчью вчера можно было увидеть необычное северное сияние, напоминавшее цвета украинского флага.

Об этом сообщают российские СМИ, передает Эспрессо.TV.

В субботу вечером около 22 часов жители Керчи около полутора часов наблюдали в небе над городом огромные световые столбы разных цветов.

Символично, что именно над Крымом небо окрасилось в желто-голубые цвета.

По одной из версий, это необычное явление – результат преломления городского света ледяными кристаллами.

Но, судя по его гигантским размерам, вероятнее всего, что это северное сияние, которое сместилось на юг.

"Керчь вчера. Красноречивее не бывает", – прокомментировал явление нардеп Владимир Арьев.
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