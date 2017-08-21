Немецкая группа высказалась о запрете выступлений в Крыму

Сегодня, 02:43

Известный джазовый коллектив Германии выступил на фестивале "Koktebel Jazz Party"

Немецкая группа &quot;Club des Belugas&quot;. Фото: cheez-elle.blogspot.com
Немецкая группа "Club des Belugas". Фото: cheez-elle.blogspot.com

Несмотря на международные рекомендации не участвовать в мероприятиях в аннексированном Крыму, известный джазовый коллектив из Германии "Club des Belugas" выступил на фестивале "Koktebel Jazz Party", который организовал главный "рупор" Кремля Дмитрий Киселев

Кроме этого, музыканты высказались относительно запретов. "Мы оказались в правильном месте в правильное время. И не о чем беспокоиться. Мы рады быть сегодня здесь, гордимся этим", – цитирует вокалистку Китти-зе-Билл издание "РИА Крым".

Известно, что это не первое выступление музыкантов в аннексированном Крыму. Еще в 2014 году группа принял участие в пророссийском фестивале.

В анонсе "Koktebel Jazz Party" указано, что мероприятие должны посетить 14 коллективов из США, Бразилии, Германии, Франции, Швейцарии, Кореи и других стран мира. Однако организаторы не разглашали названия групп из-за санкций Европы и США.

Известно, что фестиваль открывала американская группа "Joe Lastie's New Orleans Sound".

Напомним, два скандальных русских рокера присоединились к собратьям в базе "Миротворца".
выступление, Крым, музыканты, Koktebel Jazz Party

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