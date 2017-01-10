Непогода в Крыму: на полуострове гибнут птицы (фото)

В Крыму из-за нагрянувших холодов гибнут птицы. В частности, последствия непогоды уже ощутили на себе обитающие на въезде в Евпаторию лебеди.

"Два лебедя уже замерзли, их окоченевшие трупы были там же. Начали звонить по всем инстанциям:был ответ, что спасение пернатых не входит в обязанности спасателей. Создается полное ощущение, что лебеди нужны только в туристический сезон. Тогда о них с удовольствием говорят, проводят конкурсы на лучшую беседку, обещают организацию природного заказника. Сезон проходит, и проходит интерес. Даже табличку, что этот участок озера является охранной зоной, сняли со столба", – констатируют евпаторийцы.