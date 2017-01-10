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Непогода в Крыму: на полуострове гибнут птицы (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7869/22_main.1484055530.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7869/22_tn.1484055530.jpg Крым Тревогу одними из первых забили жители Евпатории

Непогода в Крыму: на полуострове гибнут птицы (фото)

Сегодня, 15:36

Тревогу одними из первых забили жители Евпатории

В Крыму из-за нагрянувших холодов гибнут птицы. В частности, последствия непогоды уже ощутили на себе обитающие на въезде в Евпаторию лебеди.

"Два лебедя уже замерзли, их окоченевшие трупы были там же. Начали звонить по всем инстанциям:был ответ, что спасение пернатых не входит в обязанности спасателей. Создается полное ощущение, что лебеди нужны только в туристический сезон. Тогда о них с удовольствием говорят, проводят конкурсы на лучшую беседку, обещают организацию природного заказника. Сезон проходит, и проходит интерес. Даже табличку, что этот участок озера является охранной зоной, сняли со столба", – констатируют евпаторийцы.
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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