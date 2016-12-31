Новый год в Крыму: под лай полицейских собак и поиски бомб

В Крыму российские силовики переведены на усиленный режим несения службы во время новогодних праздников. Об этом заявили в так называемом "правительстве" полуострова.

"С 31 декабря по 8 января все места проведения публичных и иных массовых мероприятий с участием значительного количества граждан будут обследованы взрывотехническими службами с применением технических средств и служебных собак.Будут организованы необходимые досмотровые мероприятия граждан с применением арочных и ручных металлодетекторов перед входом в режимные зоны мест проведения мероприятий", – заявили т.н. "власти".



Кроме того, в целях обеспечения общественного порядка и безопасности граждан, недопущения террористических актов, экстремистских и несанкционированных протестных акций, групповых нарушений общественного порядка разработаны графики дежурств в "органах государственной власти".





