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Новый год в Крыму: под лай полицейских собак и поиски бомб http://www.segodnya.ua/img/article/7846/86_main.1483097857.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7846/86_tn.1483097857.jpg Крым На полоустрове введены меры повышенной безопасности

Новый год в Крыму: под лай полицейских собак и поиски бомб

Сегодня, 02:17

На полоустрове введены меры повышенной безопасности

Крым готовится к Новому году.
Крым готовится к Новому году.

В Крыму российские силовики переведены на усиленный режим несения службы во время новогодних праздников. Об этом заявили в так называемом "правительстве" полуострова.

"С 31 декабря по 8 января все места проведения публичных и иных массовых мероприятий с участием значительного количества граждан будут обследованы взрывотехническими службами с применением технических средств и служебных собак.Будут организованы необходимые досмотровые мероприятия граждан с применением арочных и ручных металлодетекторов перед входом в режимные зоны мест проведения мероприятий", – заявили т.н. "власти".

Кроме того, в целях обеспечения общественного порядка и безопасности граждан, недопущения террористических актов, экстремистских и несанкционированных протестных акций, групповых нарушений общественного порядка разработаны графики дежурств в "органах государственной власти".
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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