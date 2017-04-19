Поисковые работы на месте крушения судна в Черном море приостановлены

К вечеру первого дня спасательных работ специалисты подняли из воды одного члена экипажа, тела трех человек, а также обнаружили два пустых гидрокостюма

Спасатели приостановили в связи с наступлением темного времени суток поиски членов экипажа сухогруза "Герои Арсенала" в Керченском проливе. Поисковые работы возобновятся на следующий день с рассветом, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю. На данный момент удалось спасти одного члена экипажа, достать из воды тела еще трех человек, а также обнаружить два пустых гидрокостюма, уточнил ТАСС начальник морского спасательно-координационного центра Новороссийск (МСКЦ Новороссийск).

Сухогруз "Герои Арсенала" потерпел крушение в среду в акватории Черного моря, сигнал SOS от капитана поступил около 04:00 мск. На борту находились 12 членов экипажа – девять граждан Украины, двое россиян и один гражданин Грузии. Спасен гражданин Украины, моторист 1982 года рождения, он был поднят из воды с признаками сильного переохлаждения. По словам Кухоля, его состояние не вызывает опасений. Операция по поиску членов экипажа осложнялась непогодой – сильным ветром и волнами, что не давало возможности использовать все средства, имеющиеся в распоряжении спасателей. В частности, не смогли начать работу водолазы.





