Полозов о своем задержании: Это похищение

Вчера, 15:29

Стало известно, что адвоката уже отпустили с допроса, куда его привезли сотрудники ФСБ

Николай Полозов. Фото: Facebook
Николай Полозов. Фото: Facebook

Адвокат Николай Полозов считает, что его задержание в оккупированном Крыму сотрудниками ФСБ – это похищение. Об этом говориться на страничке Facebook журналиста Антона Наумлюка, который процитировал адвоката.

Журналист также сообщил, что Полозова отпустили с допроса, на который его в принудительном порядке доставили в управление ФСБ.

Сам адвокат не считает его задержание попыткой привезти на допрос по делу заместителя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова.

"Я квалифицирую эти действия не как попытку допроса, а как похищение", – цитирует Наумлюк адвоката после его выхода с допроса.

Сам полозов заявил, что адвокатскую тайну не раскрыл на допросе.

"Ну выпустили из ФСБ. Адвокатскую тайну им не раскрыл. Угрожали уголовным делом за отказ от дачи показаний", – написал он в Twitter.

Напомним, сегодня в оккупированном Крыму сотрудники ФСБ задержали адвоката Николая Полозова и отвезли на допрос по делу заместителя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова.
Крым, допрос, адвокат, задержание, похищение, ФСБ, Полозов

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Источник:

"Сегодня"

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