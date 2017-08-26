Правозащитники рассказали о пытках задержанных в Крыму

Активисты отметили, что пытки током – это уже не первый прецедент в Крыму

Координатор Крымской контактной группы по правам человека Абдурешит Джеппаров заявил, что в отношении двух мужчин, которые были задержаны силовиками в оккупированном Крыму после обыска в селе Новокленово 10 августа, применялись пытки, в том числе с использованием электрического тока. Об этом сообщает "Крым. Реалии".

"Они не граждане России, поэтому они не хотят, чтобы их имена озвучивали... По их рассказам, когда их задержали после обыска, двух братьев пытали. Силовики их привязали к стульям и били. Били ногами, бил не один человек и в конце их пытали током. В то место, о котором неприлично говорить, им воткнули металлический предмет и пустили электрический ток. Так делали двенадцать раз. Потом их пугали, чтобы никому не сообщали о пытках", – сказал Джеппаров.

Данную информацию подтвердил и адвокат Эдем Семедляев. "Этот человек рассказал, что его били умело, таким образом, чтобы не оставлять следов", – сказал адвокат.

На собрании активисты отметили, что пытки током – это уже не первый прецедент в Крыму.

Позиции подконтрольных России силовых ведомств Крыма по этому вопросу нет.

Утром 10 августа стало известно о том, что вооруженные российские силовики заблокировали одну из улиц в селе Новокленовое Белогорского района Крыма. В одном из домов поселка прошел обыск.

Как стало известно, после обыска отец и средний сын покинули территорию полуострова, младший сын был арестован на 15 суток, старший сын вернулся домой.