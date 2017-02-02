Путин подписал замену "Няши" Поклонской
Новым "прокурором" аннексированного Россией Крыма назначен Олег Камшилов, ранее промышлявший в Москве
Президент России Владимир Путин назначил новым "прокурором" оккупированого Крыма вместо Натальи "Няши" Поклонской Олега Камшилова.
Согласно указу, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации РФ, Камшилов назначен на пятилетний срок.
Напомним, что Камшилов с ноября 2015 года занимал должность первого заместителя прокурора Москвы.
Как известно, Поклонская была нелегитимно избрана "депутатом" Госдумы РФ от "Единой России". В октябре 2016 года Путин освободил ее от должности так называемого "прокурора" Крыма.
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