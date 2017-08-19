Путин предлагает превратить Севастополь в "русскую Мекку"

Вчера, 05:56

По словам президента РФ, в этом месте якобы "началось укрепление централизованного русского государства"

Владимир Путин. Фото: AFP
Владимир Путин. Фото: AFP

Президент Российской Федерации Владимир Путин предложил создать в оккупированном Севастополе "русскую Мекку". Об этом со ссылкой на российские СМИ сообщает "Эспресо".

По словам Путина, в этом месте якобы "началось укрепление централизованного русского государства".

"Здесь надо создавать российскую мекку. Дело не в том, что здесь князь Владимир крестился, а в том, что после этого здесь началось укрепление централизованного русского государства", – заявил президент России на встрече с в музее-заповеднике "Херсонес Таврический".

Ранее сообщалось, что Путин прибыл в оккупированный Крым

Министерство иностранных дел Украины считает очередной "визит" президента РФ Владимира Путина в город Севастополь, временно оккупированный Российской Федерацией, грубым нарушением Россией государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, соответствующая нота протеста направлена в МИД РФ. 
Путин, Крым, Херсонес

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