Путин предлагает превратить Севастополь в "русскую Мекку"

По словам президента РФ, в этом месте якобы "началось укрепление централизованного русского государства"

Президент Российской Федерации Владимир Путин предложил создать в оккупированном Севастополе "русскую Мекку". Об этом со ссылкой на российские СМИ сообщает "Эспресо".

По словам Путина, в этом месте якобы "началось укрепление централизованного русского государства".

"Здесь надо создавать российскую мекку. Дело не в том, что здесь князь Владимир крестился, а в том, что после этого здесь началось укрепление централизованного русского государства", – заявил президент России на встрече с в музее-заповеднике "Херсонес Таврический".

Ранее сообщалось, что Путин прибыл в оккупированный Крым.

Министерство иностранных дел Украины считает очередной "визит" президента РФ Владимира Путина в город Севастополь, временно оккупированный Российской Федерацией, грубым нарушением Россией государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, соответствующая нота протеста направлена в МИД РФ.