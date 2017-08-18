Путин прибыл в оккупированный Крым

18 Августа 2017, 17:38

У российского президента – насыщенный график во время рабочей поездки 

Владимир Путин. Фото: AFP
Владимир Путин. Фото: AFP

Президент России Владимир Путин прибыл с рабочей поездкой в оккупированный Севастополь.

Сразу после прилета российский президент отправился в новую школу — образовательный центр "Бухта Казачья", для встречи с преподавательским составом и родительским комитетом.

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Кроме того, в историко-археологическом музее-заповеднике "Херсонес Таврический" Путин ознакомится с экспозицией "История Херсонеса в античный период", а также проведет встречу с "представителями научных и общественных кругов" Севастополя.

В этот же день ожидается посещение Путиным ежегодного музыкального фестиваля "Опера в Херсонесе".

Напомним, президент России посетил международный детский центр "Артек".
Путин, Крым, севастополь, визит

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Источник:

РИА Новости

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