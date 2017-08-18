Путин прибыл в оккупированный Крым

У российского президента – насыщенный график во время рабочей поездки

Президент России Владимир Путин прибыл с рабочей поездкой в оккупированный Севастополь.

Сразу после прилета российский президент отправился в новую школу — образовательный центр "Бухта Казачья", для встречи с преподавательским составом и родительским комитетом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Путин снова едет в оккупированный Крым: названа дата

Кроме того, в историко-археологическом музее-заповеднике "Херсонес Таврический" Путин ознакомится с экспозицией "История Херсонеса в античный период", а также проведет встречу с "представителями научных и общественных кругов" Севастополя.

В этот же день ожидается посещение Путиным ежегодного музыкального фестиваля "Опера в Херсонесе".

Напомним, президент России посетил международный детский центр "Артек".