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Путину рассказали, сколько российского газа попало в Крым http://www.segodnya.ua/img/article/7873/54_main.1484149199.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7873/54_tn.1484149199.jpg Крым В Кремле прошла встреча с правительством РФ

Путину рассказали, сколько российского газа попало в Крым

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В России рассказали, сколько газа поставили в Крым. Фото: dnepr.info
В России рассказали, сколько газа поставили в Крым. Фото: dnepr.info

Газотранспортная система, соединяющая Крым и Краснодарский край, работает в полноценном режиме. Об этом Об этом министр энергетики РФ Александр Новак заявил сегодня в ходе совещания с Владимиром Путиным.

"30 декабря мы начали поставки из российской газотранспортной системы для обеспечения пиковых нагрузок. Всего на сегодняшний день уже 20 миллионов кубических метров газа поставлено крымчанам", – рассказал Новак.

Он также назвал "штатной" ситуацию с газоснабжением полуострова.

Напомним, в конце декабря Президент России Владимир Путин дал старт подаче газа в Крым из России после завершения работ по присоединению газотранспортной системы оккупированного Россией полуострова к магистральным газопроводам РФ.
газ, Крым, поставки, пуск

Вы сейчас просматриваете новость "Путину рассказали, сколько российского газа попало в Крым". Другие Новости Крыма смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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