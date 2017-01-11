Путину рассказали, сколько российского газа попало в Крым

В Кремле прошла встреча с правительством РФ

Газотранспортная система, соединяющая Крым и Краснодарский край, работает в полноценном режиме. Об этом Об этом министр энергетики РФ Александр Новак заявил сегодня в ходе совещания с Владимиром Путиным.

"30 декабря мы начали поставки из российской газотранспортной системы для обеспечения пиковых нагрузок. Всего на сегодняшний день уже 20 миллионов кубических метров газа поставлено крымчанам", – рассказал Новак.

Он также назвал "штатной" ситуацию с газоснабжением полуострова.

Напомним, в конце декабря Президент России Владимир Путин дал старт подаче газа в Крым из России после завершения работ по присоединению газотранспортной системы оккупированного Россией полуострова к магистральным газопроводам РФ.