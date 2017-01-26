Пытка для водителя: улица в Крыму взорвала соцсети (фото)

Одна из улиц Феодосии вызвала бурную реакцию соцсетей после того, как на ней поработали городские службы. Как рассказал местный блогер и активист Александр Талипов, за неделю до нового года в Феодосии было установлено 530 дорожных знаков на 4,2 млн рублей.

"То есть, один знак с одной стороны стоит около 8 000 рублей, знак "пешеходный переход" с двух сторон – 16 000 рублей. Львиная доля установленных знаков – это пешеходный переход. Чтобы вы поняли, какой бред произошел – на участке в 200 метров находится 18 двусторонних знаков", – пояснил Талипов.

Фото: соцсети

По его словам, есть и "откровенно идиотские" ситуации, когда на участке с односторонним движением внезапно появились с одной из сторон знаки, запрещающие остановку и стоянку, тогда как с другой стороны стоят знаки парковки.