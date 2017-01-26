Пытка для водителя: улица в Крыму взорвала соцсети (фото)
Местные "власти" показали, как умеют не мелочиться
Одна из улиц Феодосии вызвала бурную реакцию соцсетей после того, как на ней поработали городские службы. Как рассказал местный блогер и активист Александр Талипов, за неделю до нового года в Феодосии было установлено 530 дорожных знаков на 4,2 млн рублей.
"То есть, один знак с одной стороны стоит около 8 000 рублей, знак "пешеходный переход" с двух сторон – 16 000 рублей. Львиная доля установленных знаков – это пешеходный переход. Чтобы вы поняли, какой бред произошел – на участке в 200 метров находится 18 двусторонних знаков", – пояснил Талипов.
Фото: соцсети
По его словам, есть и "откровенно идиотские" ситуации, когда на участке с односторонним движением внезапно появились с одной из сторон знаки, запрещающие остановку и стоянку, тогда как с другой стороны стоят знаки парковки.
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